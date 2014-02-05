Moskovaİpek Kobaner
Sayı 17 (Kasım - Aralık) 2013
Ayva Sarı, Nar Kırmızı, Kayın Beyaz Moskova… ‘Kurban bayramı öncesi Moskova’dayız. Yeğenim üniversite …
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Sayı 17 (Kasım - Aralık) 2013
Ayva Sarı, Nar Kırmızı, Kayın Beyaz Moskova… ‘Kurban bayramı öncesi Moskova’dayız. Yeğenim üniversite …
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Ağam hoş geldiniz karnınız aç mı? Kebab söyleyeyim mi? Karpuz kestireyim mi... Ayakkabınızı da boyatayım” cümleleri ile Altınşehir Adana Dergisini karşılayan Ataköy çiftçilerinden Turgut Taşa, Adana Valisi İlhan Atış’ın desteği ile yapılan köprünün köylerine yaptığı katkıyı şu şekilde anlattı:“Yaklaşık olarak iki yıl önce yapılan köprü sayesinde artık bu tarafta da Mersin- Tarsus…
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Sayı 23 (Kasım - Aralık 2014)
Haiku; Uzak Doğudan Gelen Onyedi Nefeslik Sanat Haiku 17. Yüzyılda Matsuo Başo isimli bir uzak doğu felsefecisi ustanın yarattığı, matematiksel bir düzen içeren bir yazım sanatıdır. Ancak bu tarifin iki noktasını açıklamak lazım…
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Sayı 34 (Eylül - Ekim2016)
Merhaba Dostlar, Dergimizin 32. Sayısında (Mayıs-Haziran 2016) yer alan ‘’ADANA’NIN TRAFİK CEHENNEMİ; ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR’’ başlıklı yazımız yoğun ilgi görmüştü. Özelli…
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Sayı 34 (Eylül - Ekim2016)
Elinde bastonu, takım elbisesi ve başından hiç çıkarmadığı fötr şapkasıyla tanıdım ilk defa Sami Amcayı, Sami ERYURT’u yani, nam-ı diğer Miting Sami’yi… Bastonunun üzerinden kavuşturduğu ellerinin üzerine koyduğu başıyla uzaklara bakarak anlattı 90 yıllık geçmişini. …
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Sayı 8 (Mayıs - Haziran 2012)
Dadaloğlu’nu edebiyat dünyasına kazandıran, Yaşar Kemal’e okuma-yazma öğreten, Atatürk’ün Adana ziyaretinde ona şiir okuyan, birçok …
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Sayı 10 (Eylül - Ekim 2012)
Adana’nın futbol tarihi, Türkiye futbol tarihinin çok gerisinde değildir. Adana’da ilk futbol takımları, 1920’lerde kurulduğu zannedilen Türkocağı ve…
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Sayı 34 (Eylül - Ekim2016)
Eylül, büyük tantanalarla gelir hep… Yaz biter, tatil biter, izinler biter; derken birden bire okullar açılıverir... Alışmıştık… Eylül, belalı bir aydır, kim bilir kaç meçhul öğrenci anıtı daha dikilir okul bahçelerine, disiplin kurullarına ya d…
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Sayı 30 (Ocak - Şubat 2016)
Futbolun bir erkek oyunu olduğu ve argo sözcüklerin de hep erkekler tarafından kullanıldığı söylenir. Erkeklerin bu argo sözcükleri kullandıkları alanların başında ise futbol maçları gelir. Çünkü erkekler arası rekabetin ve bunun…
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Sayı 31 (Mart - Nisan 2016)
Kütüphaneler şahane yerlerdir. Aklıma ilkokul yıllarım geldi. Öğretmenimiz bir konu verir, kim hazırlamak ister, derdi. Kütüphaneye gideceğim ya, parmağım uçar gibi havaya kalkardı. K…
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Adana Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi`nce organize edilen kutlama et…
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Sayı 2 ( Mayıs - Haziran 2011 )
Adana’da festival rüzgarları esti, tiyatro perdeleri fora edildi 1998 yılından beri yinelenen 13. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti ve 10 yerli 5 yabancı tiyatro topluluğunun performan…
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Sayı 26 (Mayıs - Haziran 2015)
Adana Tren Garı'nın Tarihi Adana Garı’ nın şehrimiz için ayrı bir yeri var ve hala en sevilen tarihi binası konumunda. TCDD 6. Bölge Müdürlüğü bünyesinde, şehir merkezinde k…
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Sayı 14 (Mayıs - Haziran) 2013
Biraz sert mi oldu? Yasal! Yasal değil! Ne alaka? Açıklayayım: Modifiye edilmiş çift motorlu; bir şase, iki teker, bir de gidondan ibaret mobiletle yapılan yüksek hız, sürücüsüne acayip adrenalin pompalar. Varoş çocukları olarak genelleme yapabileceğimiz bir topluluk, asfaltın bir böl&uu…
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Sayı 28 (Eylül - Ekim 2015)
Pamuk Tarlaları Bir dili olsa da pamuk tarlalarının, Çocukluğumu anlatsa. Anlatsa yaz günlerinde sokak taşlarının Nasıl kavurduğunu çıplak ayaklarımı. Çukurova çocu…
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Sayı 34 (Eylül - Ekim2016)
“İşadamları onları alırlar, satarlar, kiraya verirler; oyuncu daha fazla para ve şöhret vaadi karşılığında kedini akıntıya bırakır. Ne denli başarılı olur ve çok para kazanırsa, tutsaklığı da o oranda artar. Askeri disiplin altında, her gün yorucu idmanlar altında ezilir. Bedeni, sağlıklı bir görünüm altında acıyı unut…
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Mart ayında kutlanan Vergi Haftası’nı Uşak Defterdarlığı bu yıl da çok farklı sanatsal etkinlikle kutladı. Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu ile Uşak Defterdarlığı’nın beraber organizasyonuyla Uşak İsmet Paş…
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Sayı 11 (Kasım - Aralık 2012)
SANAT ERTELENEMEZ… Adana’da yıllardır sanat insanlarının karşılaştığı önemli bir s…
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Sayı 10 (Eylül - Ekim 2012)
Melodik Devrimciler konulu yazı dizimizde son düzlüğe girdik. Bunun sebebi devrimsel nitelikte müzisyenlerin azlığı değil, bilakis uzun yıllar …
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Sayı 25 (Mart - Nisan 2015)
Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Orta Çağ Avrupa'da elyazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak süslenirdi. Bu iş için…
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