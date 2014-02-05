Altınşehir Adana

Sayı 21 (Temmuz - Ağustos 2014)

(Belki Adana’yı da ziyaret etti) Resim sanatının büyük ustası, doğa bilimci, anatomist, mühendis ve mimar... Arka arkaya bir çok şey sayabiliriz onun hakkında... Daha da önemlisi Leonardo Da Vinci henüz yaşarken bilgisi nedeniyle hükümdarları etkilemiş, onlara ülkelerinin sorununu &cced…

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