Ağam hoş geldiniz karnınız aç mı? Kebab söyleyeyim mi? Karpuz kestireyim mi... Ayakkabınızı da boyatayım” cümleleri ile Altınşehir Adana Dergisini karşılayan Ataköy çiftçilerinden Turgut Taşa, Adana Valisi İlhan Atış’ın desteği ile yapılan köprünün köylerine yaptığı katkıyı şu şekilde anlattı:“Yaklaşık olarak iki yıl önce yapılan köprü sayesinde artık bu tarafta da Mersin- Tarsus…

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