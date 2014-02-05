Altınşehir Adana

SAYI 35 (Kasım- Aralık 2016)

Hazır sonbahar aylarındayken, sonbahar renklerinden biri olan turuncu bir sebze ile bir şeyler yapmak istedim. Aklıma da HAVUÇ geldi. Aslında bu renkte nefis kabaklar var ama artık o başka yazıya kalsın. Havuç sebze olarak bilinir ama ben meyve niyetin…

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