Altınşehir Adana

Koleksiyon Mağazası, Adana’nın öykülerinden, coğrafyasından, tarihinden esinlendiği yolculuğun 10. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Karacaoğlan’dan Abidin Dino’ya Dadaloğlu’ndan Yaşar Kemal’e sayısız değeri …
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Koleksiyon Mağazası, Adana’nın öykülerinden, coğrafyasından, tarihinden esinlendiği yolculuğun 10. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Karacaoğlan’dan Abidin Dino’ya Dadaloğlu’ndan Yaşar Kemal’e sayısız değeri …
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Sayı 20 (Mayıs - Haziran 2014)
Nisan ayı gelince Adana bir başka güzeldir. Mis gibi kokan portakal çiçeklerinin yanında tüm şehir çiçeklerle süslü elbisesini giyinir. Mayıs ayında ağaçların çiçekleri de çoşar. Caddelerde gezmek, araba ile dolaşmak başka güzeldir bu dönemde. Fotoğraf çekmek ise ayrı bir güzel. …
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Sayı 3 ( Temmuz - Ağustos 2011 )
Güç Yeniden Harekete Geçiyor… Yeni bir dev uyanıyor... Anamur’dan başlayıp, Amanos veya yaygın ismiyle Gavur Dağları’na kadar uzanan bölgeye günümüzden 4000 yıl önce “Kizzuwatna Ülkesi” denilirdi. Yaklaşık 2000 …
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Sayı 29 (Kasım - Aralık 2015)
Demiryollarında çalışan babasına sordu Veysel; “Baba yarın nereye gideceğiz? “ Babası yanıt ver…
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Sayı 1 ( Mart - Nisan 2011 )
Geçmişte bir restoranda, bir sinemada Adanalı bayanları çok şık döpiyesler; erkekleri takım elbise, şapka, papyon kravat ile görmek mümkündü İnsanoğlu varoluşundan bu yana örtünür. Hepimizin…
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ABD ve İngiltere’de çeşitli sergiler açan Adanalı Ressam Teksin Özgüz’ün “Estetik Bileşke II” sergisi, 75. Yıl Sanat Galeri’nde 13 Aralık 2011’de sanat…
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Sayı 30 (Ocak - Şubat 2016)
Birinci Altın Koza Film Şenliği YIL 1969 “Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtala…
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Sayı 21 (Temmuz - Ağustos 2014)
(Belki Adana’yı da ziyaret etti) Resim sanatının büyük ustası, doğa bilimci, anatomist, mühendis ve mimar... Arka arkaya bir çok şey sayabiliriz onun hakkında... Daha da önemlisi Leonardo Da Vinci henüz yaşarken bilgisi nedeniyle hükümdarları etkilemiş, onlara ülkelerinin sorununu &cced…
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Sayı 9 (Temmuz - Ağustos 2012)
“Sanat Toplum içindir!” Bu görüş doğrul…
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Sayı 8 (Mayıs - Haziran 2012)
Cern’de Yapılan Deneyleri Biraz Olsun Anlamak İnsan yaşadığı evreni oluşturan malzemeleri ve aralarındaki ilişkileri, ancak bildiği varlıklar ile tarif edebilmiştir. Evreni büt&u…
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Sayı 29 (Kasım - Aralık 2015)
Ağustos-Ekim arası Susanoğlu-Kapızlı sahillerinde denizin tadını çıkarmak için gittiğinizde kızgın kumlar üzerinde bembeyaz çiçekli, güzel kokulu bir bitki görürseniz sakın onu koparıp vazonuza koymaya kalkışmayın. O sahill…
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Sayı 11 (Kasım - Aralık 2012)
SANAT ERTELENEMEZ… Adana’da yıllardır sanat insanlarının karşılaştığı &ou…
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Sayı 27 (Temmuz - Ağustos 2015)
TUZ GÖLÜ NİYE KIRMIZIYA BOYANDI? BUNUN FLAMENKO DANSI İLE İLGİSİ NEDİR? FLAMİNGOLARIN KANATLARI NİYE KIRMIZI? Birdenbire Sevilla’da izlediğim Flamenko dansını hatırladım ve kırmızı ile siyah k…
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Sayı 25 (Mart - Nisan 2015)
“Allah adına karar veren savcı ve hakimler adaleti sağlayacaklardır. “ Şehit Özgecan’ın Babası Mehmet Aslan …
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Çukurova Sanat Girişimi’nce eşzamanlı olarak 7 şehirde gerçekleştirilen Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kap…
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Sayı 33 (Temmuz - Ağustos 2016)
İnsan merkezli bir düşüncede, insanın sağlık ve mutluluğu esas olduğuna göre, görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere güzel; aksine de çirkin denilebilir. Bu anlamda tabiatta çirkinlik yoktur. Bu noktadan hareketle, fizik…
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Sayı 9 (Temmuz - Ağustos 2012)
Nurlar içerisinde yatsın dedem, bizlere sık sık masallar anlatırdı. Bu masal…
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Sayı 30 (Ocak - Şubat 2016)
Gittiğim yerlerde şehrin eski dokusunun olduğu yerleri gezmek, oraların fotoğrafını çekmek isterim. Özellikle kapılar çeker ilgimi. Kimi yılların eskiliğini, kimi yılların ihtişamını taşır üzerlerinde. Şimdinin aynı atölyeden çıkmış, hiçbir estetik yanı bulunmayan, demir doğramad…
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Adana Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi`nce organize edilen kutlama etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Beledi…
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Sayı 29 (Kasım - Aralık 2015)
Murat İlhan Sene 2001... O yıllarda iki şeye takıntılıyım. Biri yabancı müzik, d…
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