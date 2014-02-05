Altınşehir Adana

Sayı 17 (Kasım - Aralık) 2013
Tarihi kesin olarak belli değil ama, en azından Ortaçağın karanlık döneminden çok önce, Hygeia denilen bir kentte, Cosmo ve Damian isimli iki hekimin ilk organ naklini yaptıkları nakledi…
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Sayı 17 (Kasım - Aralık) 2013
Tarihi kesin olarak belli değil ama, en azından Ortaçağın karanlık döneminden çok önce, Hygeia denilen bir kentte, Cosmo ve Damian isimli iki hekimin ilk organ naklini yaptıkları nakledi…
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Sayı 23 (Kasım - Aralık 2014)
Normalde biz Adana’da bu yemeği ilk gördüğümüzde “aman bu pilav ne biçim olmuş, resme…
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SAYI 35 (Kasım- Aralık 2016)
Hazır sonbahar aylarındayken, sonbahar renklerinden biri olan turuncu bir sebze ile bir şeyler yapmak istedim. Aklıma da HAVUÇ geldi. Aslında bu renkte nefis kabaklar var ama artık o başka yazıya kalsın. Havuç sebze olarak bilinir ama ben meyve niyetin…
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Sayı 20 (Mayıs - Haziran 2014)
İtalya’nın Siena kentinde onbeş yıl önce ilk olarak görmüştüm karnavalı. Çok eğlenceli bir o kadar da ilginç gelmişti bana. Sonrasında diğer seyahatlerimde rastladım ve televizyonda izledim karnavalları. Aslında şimdi düşünüyorum da ben de çocukluğumdan bu yana karnaval ile i&cced…
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Sayı 26 (Mayıs - Haziran 2015)
Irak ve Suriye’de devam eden savaş sırasında sık sık adı duyulan ve merak edilen bir cemaat var.... Ezidiler... Çoğu kez çevrenizde Ezidilerin kim olduğunu soranları duymuşsunuz…
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Sayı 23 (Kasım - Aralık 2014)
Korsan hikayelerini kim sevmez? Ben çok severim, çünkü okuyarak büyüyen bir çocuktum. "Kaptan Grant'ın Çocukları", "Hazine Adası", "15 Yaşında Bir Kaptan" gibi pek çok klasik sayesinde gizemli diyarlara yolculuk yapabildim. Kor…
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Sayı 28 (Eylül - Ekim 2015)
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Sayı 9 (Temmuz - Ağustos 2012)
Sözlükte “su akıtmak; helâl kılmak, izin vermek, onaylamak, geçerli k…
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Sayı 33 (Temmuz - Ağustos 2016)
“Ben bir edebiyat öğretmeniyim; yüzlerce kez anlatmışlığım, binlerce kez okumuşluğum var Nazım’ı; bir kez daha anlatırım.” dedim Altınşehir Adana dergisi için Nazım üstüne bir yazı istediklerinde. Lise öğrencisine anlatmak kadar kolay değilmiş dergide Nazım…
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Sayı 3 ( Temmuz - Ağustos 2011 )
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Sayı 5 ( Kasım - Aralık 2011 )
Havva Anamız döneminde moda kavramı olsaydı, acaba şişman modasına mı, yoksa sıfır beden modasına mı uyardı ? …
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Sayı 7 (Mart - Nisan 2012)
Tarih, yalnızca olaylar ve kahramanlar üzerinden yazılsa da ders kitaplarında, hayatın ve uygarlığın kitabı başka başka adlara ve uğraşlara da yer veriyor sayfalarında… “Dört bin yıllık tarihi olan Adana ne zamandan beri kenttir?” sorusu kadar, “Bu toprakları kent yapan nedir?” …
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Sayı 22 (Eylül - Ekim 2014)
“ Bir proje, sürdürülebilirliği dikkate alınmadan kurgulanmışsa, &…
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Sayı 18 (Ocak - Şubat 2014)
ADANA'NIN EN ESKİ AİLESİ VE KAPLUMBAĞA "Adana'da yaşayan en eski ail…
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Sayı 4 ( Eylül - Ekim 2011 )
Haberci Demir Kapı’dan Antak-ya’ya girdiğinde Latin Kontu Bohemond, Haşhaşilerle bir anlaşma yapmaya çalışıyordu. Haşhaşiler Bohemond’un yakın bir adamını öldürmek zorunda kaldıkları için kendinden özü…
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Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu, bu Eylül ayında, geliştirilmiş ve güncel bir “Temel Fotoğraf Eğitimi Atöl…
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Sayı 28 (Eylül - Ekim 2015)
Zaman zaman damağımda eski bir lezzetin tadı, o lezzetin nefis kokusu, o lezzetlerin sahibi eski Adana mekânları gelir hatıralarımdan şimdiye.…
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Sayı 10 (Eylül - Ekim 2012)
Çukurova’da su temini tarih boyunca sorun olmuştur. Ova yeterli yağış alsa da Torosları…
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Aile Eğitim Derneği’nin (AED) eğlence terapisi olan “Her Şey Bir Gülücük İçin” programı, Türkiye’de 1997 yılında…
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